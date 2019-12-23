وزارة العمل تعلن عن توفر مئات الوظائف

عمان- أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين عن مئات فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، داعية إلى التقدم لها من خلال المنصة الوطنية للتشغيل.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، ان أصحاب العمل في مختلف القطاعات أعطيت لهم الصلاحيات الان لنشر فرص العمل المتاحة لديهم وحسب احتياجاتهم من الكفاءات والخبرات والعمالة الاردنية من خلال المنصة.

ودعت الوزارة الباحثين عن عمل الدخول الى المنصة الوطنية للتشغيل (www.sajjil.gov.jo) وتعبئة البيانات المطلوبة، بما فيها السير الذاتية للمتقدمين لفرص العمل واختيار الفرص المناسبة على ضوء مؤهلاتهم.

واوضحت الوزارة انه بامكان المتعطلين والباحثين عن العمل بعد الدخول الى المنصة والاطلاع على فرص العمل المتاحة، التقدم مباشرة الى المؤسسات والشركات المعلنة عن فرص العمل، مبينة انه سيتم التواصل من قبل هذه المنشآت مباشرة مع المسجلين على المنصة لإختيار الشخص المناسب للمهن المطلوبة وفقا لاحتياجات هذه المنشآت وستتولى وزارة العمل واجب المتابعة مع المعلنين عن فرص العمل للتأكد من عملية التشغيل.-(بترا)