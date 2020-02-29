وزارة العمل تعلن عن توفر 138 فرصة عمل في السلط والرمثا

عمان- الغد- أعلنت وزارة العمل عن توفر 138 فرصة عمل لدى شركة كريمونا (كريم هايبرماركت) فرعي السلط والرمثا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الوظائف المتوفرة تشمل امين صندوق (كاشير)، موظفين تعبئة وتغليف، خدمة زبائن، موظف بقالة مبيعات، موظف مجمدات، موظفين ملحمة، موظفين مبيعات مقبلات، موظفين خضار، موظفين مستودعات، مشرفين امن وموظفين امن، مدير ملحمة، خطاط، عمال نظافة، مراقب جودة، موظفين قسم المنظفات .

ودعت الوزارة الباحثين عن عمل و الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف الدخول والتسجيل على موقع المنصة الوطنية للتشغيل sajjil.gov.jo .

علما انه سيتم عقد مقابلات وظيفية لمدة يومين لفرع الرمثا الخميس 05/03/2020 ويوم السبت 07/03/2020 في مديرية عمل الرمثا ولمدة يومين فرع السلط الاثنين 02/03/2020 والخميس 05/3/2020 في مديرية عمل السلط.