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وزارة العمل تغلق 4 مصانع في الضليل لم تتقيد بأمر الدفاع 11

منذ ساعتين
مبنى وزارة العمل بعمان -(أرشيفية)

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عمان- الغد – قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن فرق التفتيش في وزارة العمل نفذت حملة تفتيشية مكثفة بتوجيه من وزير العمل نضال فيصل البطاينة صباح اليوم السبت على المصانع العاملة في المنطقة الصناعية المؤهلة في قضاء الضليل.
وأشار الزيود إلى أن فرق التفتيش هدفت من حملتها التأكد من مدى التزام المصانع بأمر الدفاع 11، لافتا إلى أنه تم إغلاق 4 مصانع ثبت عدم تقيدها بأمر الدفاع الذي يلزم إدارات المنشآت على إلزام العاملين لديها من ارتداء الكمامات وتحقيق بالتباعد حفاظا على صحة وسلامة العاملين والأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المصانع.
وأكد الزيود أن وزارة العمل ستكثف جولاتها الاعتيادية التفتيشية على منشآت القطاع الخاص والمصانع العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة في مختلف مناطق المملكة ، للتأكد من مدى التزامها بأمر الدفاع 11.

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