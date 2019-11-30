وزارة العمل تقرر عدم التعاطي مباشرة مع اعتصامات المتعطلين

عمان- الغد- قالت وزارة العمل اليوم السبت، إنها قررت عدم التعاطي مباشره مع أي حالة من حالات الاعتصامات للمتعطلين عن المعمل مستقبلا لفقدانها معناها الحقيقي بما أن الفكرة اتضحت ووصلت وتمت الاستفادة منها بأن تم تطوير آليات الوزارة في التعاطي مع واقع واحتياجات الشباب.

وأضافت في بيان أنّ “الوزير اجتمع بمدراء العمل في جميع المحافظات وفوضهم صلاحياته في التعاطي مع القطاع الخاص بخصوص تشغيل المتعطلين وكل ذلك سوف يستمر بإشرافه المباشر”.

وأشار إلى أن “الوزير سيستمر في جولات سوف تغطي جميع المحافظات والالوية والبوادي ضمن خطة منهجية، هذا بالإضافة إلى تفعيل المنصة الوطنية للتشغيل وزيادة الإقبال عليها حيث ستشهد الأيام القادمة زيادة في عدد الفرص المعلن عنها من خلال المنصة”.

أضاف البيان بأنه “ليس من العدالة التعامل مع المعتصمين فقط لأنه يوجد الكثير من المتعطلين والذين لم يشاركوا بالإعتصامات وحق لهم حل مشاكلهم أسوة بالجميع وتقديم الخدمات لهم ضمن امكانيات الوزاره بالتشبيك بين المتعطلين والمؤسسات والشركات الخاصه بعيدا كل البعد عن أي حالات فردية في ظل وجود مؤسسه حكوميه ممثله بوزارة العمل تعمل بسياسه عامه ورؤيا واضحه”.

وتابع: “ونظرا لوجود الحاله الملحه في الحالات السابقه من الاعتصامات التي اوجبت التعامل السريع من قبل وزير العمل مباشرة، وكما ذكرنا سابقا للوقوف على حقيقة الأمر ووضع مسار واضح للتعامل المؤسسي مع هذه المشكله ، مؤكدين أن وزير العمل سيحرص على الجولات الميدانيه المتكرره لمكاتب العمل بالمحافظات ومتابعة آلية تواصلهم مع الشباب مؤكدين مره اخرى أن هذه السياسه ستكون سياسه ممنهجه وغير مرتبطه أبدا بشخص الوزير”