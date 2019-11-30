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وزارة العمل توضح التوضيح.. بيان ثان بشأن عدم التعامل مع المتعطلين المعتصمين

منذ 29 دقيقة
مبنى وزارة العمل- (ارشيفية)
مبنى وزارة العمل- (ارشيفية)

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عمان – الغد – أصدرت وزارة العمل بيانا ثان مساء اليوم، سعت من خلاله إلى توضيح بيان سابق كانت أصدرته قبل ساعات (بعد ظهر اليوم).

وكانت الوزارة تحدثت في البيان الأول عن توفير فرص العمل وعدم التعامل مع الاعتصامات للمتعطلين عن العمل.

وجاء البيان الثاني ليعيد ذكر الأسباب التي دفعتها لذلك، حيث أوضح البيان أن عدم التعامل مع الاعتصامات مباشرة تقرر “كون الطريق اصبح واضحا لكل طالب فرصة عمل”.

وفسرت الوزارة سبب إصدارها بيانا ثان في غضون ساعات عن نفس الموضوع بقولها “ببما أن بعض المواقع اجتزأت تصريح وزير العمل بعدم تعامله مباشره مع الاعتصامات وتم اتخاذه عنوانا للخبر مما أدى الى تفسيرات مختلفة لفحوى البيان وأخرجه عن مساره الحقيقي”.

قالت الوزارة في البيان الثاني إنها “إذ تنوه وتوضح أن عدم تعامل الوزير مباشره مع الاعتصامات لا يعني أبدا ما جاء في بعض العناوين بل أن الهدف من التصريح أن الطريق أصبحت واضحه وأن الوزاره بكامل كوادرها المعنيه بالتشغيل وبكافة وسائلها سواء الكترونيا أو بشكل مباشر ستتعامل مع جميع المتعطلين عن عمل سواء من اعتصموا او غيرهم من الشباب المتعطل”.

ودعت الوزارة الجميع إلى قراءة البيان (الأول) كاملا. كما طالبت بوسائل الإعلام باختيار عناوين للاخبار “أكثر تعبيرا لمحتواها”.

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