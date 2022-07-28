وزارة العمل توضح حول عطلة يوم السبت

دعت وزارة العمل اليوم الخميس القطاع الخاص إلى التعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بخصوص عطلة يوم السَّبت الموافق للثَّلاثين من تمّوز الجاري 2022 ميلاديّة، الموافق للأوّل من محرَّم لسنة 144‪4 هجرية بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة بحسب ما تقتضيه طبيعة عمل كل منشأة.

وتقدمت وزارة العمل وكافة المؤسسات الرديفة بالتهنئة والتبريك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443، كما تقدمت لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قائد البلاد وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة وإلى الأسرة الأردنية.