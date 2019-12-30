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وزارة العمل: لا مكان للعمالة المخالفة

منذ 45 دقيقة
مبنى وزارة العمل - (ارشيفية)
مبنى وزارة العمل - (ارشيفية)

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عمان– اعلنت وزارة العمل عن تمديد الدوام في مديرياتها ومكاتبها، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، حتى الساعة السابعة مساء لاستقبال واجراء معاملات تصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة، نظرا لانتهاء فترة تصويب أوضاعهم مع نهاية هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، انه سيتم تنفيذ خطتها في إنفاذ القانون على كل عامل وافد يعمل بشكل مخالف وكل من يقوم بتشغيله، موضحة ان العام المقبل سيشهد تغليظا على العقوبات للمخالفين وتوفير حماية اكثر للعمال، وانه لا مكان للعمالة المخالفة.

واكدت الوزارة ان هذا توجه وطني لا رجعة عنه، مبينة أن كوادر الوزارة والأجهزة الأمنية ستكثف رقابتها لفرض القانون وفقا لخطة محكمة وشاملة بمجرد نهاية فترة تصويب الأوضاع نهاية العام الحالي.-(بترا)

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