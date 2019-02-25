وزارة العمل: مستمرون في إستقبال طلبات الباحثين عن عمل

رانيا الصرايرة

الغد- أعلنت وزارة العمل ان مديريات ومكاتب التشغيل التابعة للوزارة مستمرة بإستقبال طلبات الباحثين عن العمل .

ودعت الوزارة وفق بيان صادر عنها هذه الليلة , الشباب الباحث عن عمل لمراجعة مديريات ومكاتب التشغيل للإطلاع على البرامج التدريبية والتشغيلية التي توفرها الوزارة , مثل برنامج “خدمة وطن” و”الإطار الوطني للتمكين و التشغيل” , في عدد من القطاعات مثل (السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, الصحة, الاتصالات والزراعة), بهدف توفير فرص عمل للأردنيين.

ولفت البيان ان منهجية العمل في الاطار الوطني تقوم على تدريب وتأهيل الأردنيين في مواقع العمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وحسب متطلبات السوق او التدريب المنتهي بالتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا البيان ايضا للإستفادة برنامج خدمة وطن الذي تم الاعلان عنه سابقا وسيعمل على رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة , لدخولها إلى سوق العمل ، مؤهلة مهنياً ومسلحة بقواعد الضبط والجدية , حيث جاء البرنامج وفق فلسفة لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب .

واكد البيان ضرورة مراجعة مديريات العمل للإطلاع على البرامج والتسجيل فيها , او الدخول الى النظام الوطني للتشغيل http://www.nees.jo/ , لغايات تسجيل معلومات الباحث عن العمل من اجل التواصل معه من قبل مديريات التشغيل حول برامج الوزارة.