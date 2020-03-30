“المالية” تتنازل عن سجائر مضبوطة لصالح الجيش والأمن

عمان- اكد مصدر رسمي في وزارة المالية ان مجلس الوزارء قرر وبناء على تنسيب وزير المالية الدكتور محمد العسعس ، التنازل عن السجائر المضبوطة في المراكز الجمركية والحدودية او داخل المملكة لصالح القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، في سياق المسؤولية الاجتماعية والتي تحتم تكاتف الجميع في ظل الظروف الحالية ، وفي ظل ما يقدمه رجال القوات المسلحة الاردنية ، الجيش العربي والاجهزة الامنية من تضحيات لحماية المواطن الاردني .

المصدر اكد ان مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك عبدالمجيد الرحامنة قد سبق وان رفع تنسيبا الى وزير المالية للحصول على قرار من مجلس الوزراء بالتنازل عن السجائر المضبوطه لصالح القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، حيث ان هذه المضبوطات اصبحت ووفق الانظمة والتعليمات النافذة ملكاً للخزينة بعد اجراء المصالحة على القضايا المتصلة بها ، او التنازل عنها من اصحاب العلاقة ، او بموجب احكام قضايا قطعية ، حيث عملت كوادر الجمارك على حصر هذه المضبوطات واعدادها ليتم عملية تسليمها للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بحسب قرار مجلس الوزارء.

حيث تعتبر السجائر المضبوطة او المصادرة محل بيع بالمزاد العلني وفق الشروط والاجراءات المحددة لقانون الجمارك العامة ، بالاضافة الى تعليمات البيع بالمزاد العلني ، وفي غالب الاحيان يتم بيعاها لحساب المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ، او بيعها في المزاد العلني بشرط إعادة تصديرها لعدم توافر متطلبات اللازمة للتخليص عليها اصولياً ، وان كانت صالحة للاستهلاك ، علماً انه عند بيعها يكون حاصل البيع اقل من قيمتها الحقيقية.

وبحسب قانون الجمارك العامة فأنه يجوز التنازل عن السجائر المضبوطة والتي اصبحت حقاً للخزينة للجهات الرسمية بدون مقابل بقرار من مجلس الوزارء الموقر.