وزارة المالية تصدر الحساب الختامي للوحدات الحكومية للعام الماضي

عمان- الغد- قالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إنها اصدرت الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2018، وقدمتها إلى مجلس الامة وبالإضافة إلى ديوان المحاسبة، للمرة الثانية على التوالي في شهر نيسان.

ويذكر ان الدستور الاردني نص بحسب المادة 1/112 ( تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة).

واوضحت في بيان أصدرته اليوم، أن تقديم الوزارة للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة، يأتي ضمن خطة الوزارة في اصدار الحسابات الختامية في اسرع وقت ممكن بعد انتهاء السنة المالية وذلك حرصا من الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الاصلاح المالي والذي يبرز في احد جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا.

ويأتي اصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011، حيث شملت هذه التعديلات تكليف وزارة المالية بإعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية.

وتشمل هذه الوحدات الحكومية، بحسب البيان، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة حيث ياتي اصدار هذه الحسابات من خلال التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى.

وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لــ 57 وحدة حكومية في عام 2018 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها، حيث حققت بعض الوحدات عجزا سنويا، في حين حققت بعضها فائضا ماليا.

وأشار البيان ان اجمالي الايرادات والمنح عن العام 2018 بلغ حوالي 1421 مليون دينار واجمالي النفقات بمبلغ حوالي 1669مليون دينار لتحقق عجزا ماليا حوالي 248 مليون دينار ويعود معظم هذا العجز من البيانات المتعلقة في سلطة المياه

وعلى الصعيد المتعلق بتفاصيل الحسابات، اكدت الوزارة ان الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2018 منشورة ومعلنه على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل.

وسبق ان اصدرت وزارة المالية في شهر شباط الماضي الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2018، وبذلك تكون وزارة المالية قد استكملت اصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 استنادا لنص المادة 1/112 من احكام الدستور قبل الموعد المحدد.