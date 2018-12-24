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وزارة المالية تلاحق مزوري آلات دمغ الطوابع

منذ 3 ساعات
مبنى وزارة المالية في عمان - (أرشيفية)

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عمان– قالت وزارة المالية إنها تلاحق مزوري ألات دمغ الطوابع وتضبط مؤسسة غير مرخصة تعمل من خلال شقة سكنية تقوم بالتلاعب في عدادات تعود إلى آلة دمغ طوابع.
وقال مصدر في الوزارة إن المؤسسة تعمل على زيادة رصيد الآلة لغاية 100 الف دينار دون وجه قانوني.
وأكد المصدر انه تم مداهمة الشقة من لجنة تكونت من وزارة المالية والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة مكافحة الفساد وتم تحويل القضية للجهات القضائية المختصة.
واعدت وزارة المالية إجراءات لمتابعة التحقق من كافة الجوانب المحيطة بعمليات دمغ طوابع الواردات واستخداماتها وتحويل اي تجاوزارت على المال العام وتحويلهم مع كل من يرتبط بهم او يساعد في هذه التجاوزات الى الجهات الامنية والقضائية .- (بترا)

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