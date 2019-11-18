وزارة المياه تبدأ مرحلة التحول الإلكتروني وإلغاء المعاملات الورقية

عمان- الغد- أعلن وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اطلاق وزارة المياه والري النظام الالكتروني الجديد في مؤسسات قطاع المياه ( بوابة الخدمات الالكترونية لقطاع المياه) الذي سيوفر مرونة وسهولة فاعلة في ادارة المعاملات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي بدعم فني من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحضور امين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز ونائب امين عام سلطة المياه المهندس فراس العزام ومدير ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى الحلبي وكبار مسؤولي قطاع المياه وكافة المدراء والمعنيين.

وأكد أبو السعود ان الوزارة بدأت مرحلة التحول الالكتروني الكامل لكافة المعاملات والاجراءات وصولا الى الغاء المعاملات الورقية خلال مدة قصيرة لا تزيد على ثلاثة شهور، بما يسهل انجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد ويحقق الشمولية في الخدمة المتميزة وينقل خدمات قطاع المياه الى مستويات متقدمة من الادارة الالكترونية المتقدمة التي يمكن ادارتها عن بعد .

واضاف ان وزارة المياه والري كانت من اوائل المؤسسات في القطاع العام التي اطلقت عدة خدمات الكترونية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ويأتي هذا النظام ( نظام ادارة المعاملات والمذكرات الداخلية ) كمرحلة اولى في الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركات المياه استكمالا لها في مؤسسات القطاع العام للتسهيل على الاخوة المواطنين ويرفع من مستويات الانتاجية وتخفيض النفقات وتبسيط الاجراءات واعطاء رقابة اكثر دقة على سير انجاز المعاملات لدى العاملين من خلال ( كبسة زر) والغاء المعاملات الورقية وتخفيض كلفها وكلف نقل البريد وكذلك تنقلات الموظفين من خلال شاشة الكترونية في اي مكان واي زمان مع توفير اعلى درجات الامان الالكتروني المتقدم وعدم القدرة على اخفاء او الغاء اية معاملة وضمان سرعة استرجاعها لبيان الاجراءات عليها وكذلك تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات القطاع الخاص.

من ناحيته بين مدير ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى الحلبي ان النظام سيوفر سهولة في تنفيذ الاعمال المكتبية من قبل الموظفين في ادخال المعلومات واستقبالها والقيام بكافة الاجراءات وأرشفتها وتوثيقها مع التعامل الانظمة الموجودة والعاملة حاليا دون استبدالها حاليا داخل مركز الوزارة بسلطتيها والشركات كمرحلة اولى وبعد اسبوعين سيتم اتاحة النظام لكافة العاملين بالميدان خارج الوزارة سلطتيها مما يوفر سهولة ومرونة عالية المستوى في انجاز الاعمال.

واوضح الحلبي ان النظام يتضمن المسح الضوئي لكافة المعاملات المقدمة من قبل المواطنين وضمان ادخال اية مرفقات جديدة وتوثيقها بطريقة سهلة وربطها مع المعاملة الاصلية بما يضمن السرعة والسلالة الكاملة في الوصول الى اية معاملة واستبيان اية اجراءات عليها من قبل كافة المعنين والوقت الذي احتاجته كل معاملة لدى الموظف المعني وكذلك كل من اطلع عليها بما يحقق خدمة الكترونية متميزة.

وبين انه في وقت لاحق وخلال مدة لا تزيد على 3 شهور ستقوم الوزارة باتاحة هذه الخدمات للمواطنين والتي لاتحتاج الى اوراق اصلية وتقديم طلبات الاشتراك والاعتراض على فواتير المياه والمعاملات الاخرى المتعلقة بخدمات المياه وكذلك تقديم الشكاوي المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والاستعلام عن المعاملات التي قدمها لدى مؤسسات القطاع بما يخفف على المواطنين دون الحاجة الى المراجعة الشخصية.