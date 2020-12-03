وزارة المياه تتسلّم مشاغل وآليات متقدمة من ألمانيا

عمان- الغد- رعى وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان في موقع المشاغل والصيانة والحفرالمركزية / سلطة المياه حيث كان في استقباله أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس احمد عليمات وممثلة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) فراوكا نيومان ومساعد الامين العام لشؤون المحافظات م. عماد السرحان والمساعد لشؤون المياه والصرف الصحي م. مفيد اللوزي وعدد من المسؤولين في قطاع المياه تسليم وزارة المياه والري / سلطة المياه عدد من الاليات والمعدات المتقدمة لاغراض رفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي في معظم مناطق المملكة بشكل عام وشركة مياه اليرموك وإدارة مياه البلقاء بشكل خاص وتحقيق سرعة الاستجابة في معالجة شكاوي وملاحظات الاخوة المواطنين .

وأكد الدكتور معتصم سعيدان اهتمام الحكومة ودعمها لقطاع المياه وخطط وبرامج وزارة المياه والري الهادفة الى تطوير الخدمات المائية في مواجهة تحديات نقص المياه لمختلف الاستخدامات مؤكداَ بأن الحكومة تولي قطاع المياه الاهتمام والعناية لتمكينه من النهوض بالمسؤوليات والواجبات المناطة به وفقا للتوجيهات الملكية السامية ، مؤكدا ان قطاع المياه سيعمل على مضاعفة الجهود وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص كميات المياه نتيجة أزمة اللجوء السوري وتراجع المصادر المتاحة بسبب ازدياد الطلب على المياه ، وبين أن الوزارة تسعى بكل امكانياتها للاسراع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحرالاحمروجرها الى مختلف محافظات المملكة وكذلك دراسة تأمين احتياجات القطاع الزراعي من المصادر المائية وفقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في دعم قطاع الزراعة.

وأشار الوزير سعيدان ان تسليم هذه الاليات التي هي عبارة عن مشاغل متنقلة وعددها (45) مجهزة بافضل المعدات والمستلزمات مقدمة كمساعدة فنية من الحكومة الالمانية من خلال الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) / الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بهدف دعم مرافق المياه وتحسين ادائها وتخفيض زمن الاستجابة لمعالجة شكاوي المياه والصرف الصحي بما يضمن خفض الفاقد المائي بنسبة (1% ) واحد بالمائة معربا عن تقديره وشكره للجانب الالماني على هذا الدعم .

واضاف الوزير ان التعاون الاردني الالماني مستمر منذ عقود طويلة خاصة في قطاع المياه وتطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي وبناء القدرات والتدريب وتطوير وتوفير خدمات الصيانة والتشغيل لمرافق المياه والصرف الصحي في المملكة مبينا ان هذه الاليات والمعدات ستسهم في توفير مركبات متطورة كوحدات صيانة متنقلة كاملة للشبكات وصيانة الخطوط واصلاح الكسور والاعطال بسرعة كبيرة وسرعة صيانة محطات ضخ المياه من خلال تقنيات حديثة وتقليل الكلف ورفع كفاءة الخدمة.

وبين وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان أن الجهود التي تبذلها وزارة المياه والري/ سلطة المياه للتعاطي مع الواقع المائي تحقق نتائج متميزة لتحقيق رؤى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله التي جاءت في كتاب التكليف السامي وتعمل عليها الحكومة بكل جد من خلال الدعم المقدم من المانحين والتعاون البناء معهم لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والتشغيل والصيانة من خلال توفير اليات ومعدات حديثة متعددة الاغراض لكافة شركات وادارات المياه في المحافظات التي ستنعكس ايجاباً على نوعية الخدمة المقدمة للمواطن.

واستعرض وزير المياه والري الاليات والمعدات التي شملت (24) شاحنة مزدوجة المقصورة ، منها (4) لادارة مياه محافظة البلقاء و(20) آلية لشركة مياه اليرموك ، وكذلك (6) شاحنات مجهزة تجهيزاً كاملاً لكشف التسرب وآلية لفرق التوزيع وتنظيم ادوار المياه بين المناطق ، و(7) شاحنات لاغراض الصيانة وشاحنتين كمختبرات لدعم تدابير كفاءة الطاقة ، وشاحنتين اضافيتين مع جرافة انزلاقية لشركة مياه اليرموك لتحسين ادارة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي بمنطقة وادي حسان .

واختتم وزير المياه والري حديثه بالتأكيد على ان الوزارة ماضية في استكمال عدد من المشاريع المائية والاسراع بتجهيزها تحقيقاً لاستراتيجية المياه الوطنية التي تتضمن تطوير وإدامة مصادر المياه (2016-2025) وتطوير خدمات الصرف الصحي وتعزيز التزويد المائي والتوسع في برامج اعادة الاستخدام للمياه المعالجة والعمل على إعداد عدد من السياسات الخاصة بالمياه الجوفية والسطحية ورفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والقضايا المتعلقة بالتغير المناخي والجفاف والخطط التنفيذية للإعداد لصيف العام القادم .

وقدم الوزير سعيدان شكره للحكومة الالمانية والى الوكالة الالمانية على الدعم والتعاون لتطوير قطاع المياه.