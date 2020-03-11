وزارة المياه تحذر من “فيضانات مفاجئة”.. وتستنفر طواقمها

عمان- الغد- حذر امين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح المواطنين والمزارعين ومربي المواشي وكافة البلديات والجهات الرسمية والاهلية في جميع مناطق المملكة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في المناطق التابعة لها استعدادا لمواجهة تطورات الحالة الجوية المتوقعة وحالة عدم الاستقرار التي ستتأثر بها المملكة اعتبارا من مساء الخميس لتؤثر على المناطق الجنوبية وتتعمق الجمعة والسبت لتشمل المناطق الشرقية والوسطى والتي قد تكون مصاحبة لهطولات غزيرة وكثيفة وعواصف رعدية في معظم المناطق وتمتد فيما بعد الى جميع المناطق الشمالية وجميع مناطق المملكة مصاحبة لهطولات رعدية كثيفة.

وبين صبح ان التوقعات الجوية تشير الى هطولات غزيرة قد تجلب معها جريان كميات كبيرة من المياه في الاودية والمناطق المنخفضة مما ينذر بحدوث فيضانات مفاجئة واندفاع كميات كبيرة من المياه الى السدود، مبينا انه تم التعميم على جميع كوادر وزارة المياه والري و كوادر سلطة المياه وشركات المياه وسلطة وادي الاردن بضرورة الاستعداد المسؤول واخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الاحوال.

واضاف ان سلطة المياه وشركاتها وسلطة وادي الاردن استنفرت طواقمها لمواجهة كافة الظروف وضرورة التعامل مع كافة الامور المتوقعة بمسؤولية وسيتم نشر فرق طوارى صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه في المواقع كي تكون قريبة من اي خلل او مشكلة.

وقال صبح ان مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة/ سلطة المياه ومركز الشكاوي الموحد سيتابع الاحوال الجوية ويتعامل معها بمنتهى المسؤولية داعيا الى تعاون الاخوة المواطنين و الاستفادة من امطار الخير وتخزينها للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية.

وزاد بانه يتوجب على الجميع اخذ هذه التحذيرات على محمل المسؤولية والجدية خاصة المزارعين ومربي المواشي بعدم الاقتراب من مجاري الاودية والسيول والسدود والمسطحات المائية وحماية ممتلكاتهم ومنشآتهم الزراعية وعدم الرعي بالقرب من السيول او الاستهانة في التعامل مع القنوات المائية مثل قناة الملك عبد الله كونه قد تحدث تدفقات مفاجئة في وقت قصير.

واهاب الامين العام بجميع المعنيين ضرورة اتباع تعليمات وزارة المياه والري وكذلك عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي داعيا الى ضرورة التعاون مع أجهزة المياه والالتفات الى المصلحة العامة وعدم القاء المخلفات والإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هاتف الشكاوي الموحد (117116).