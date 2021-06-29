وزارة المياه تضبط 7 اعتداءات جديدة بمنطقة الموقر (صور)

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، انها وبناء على معلومات توفرت بوجود عدة اعتداءات في منطقة الموقر وبالتنسيق مع شركة مياه الاردن مياهنا ومديرية الرقابة الداخلية في سلطة المياه، تم الترتيب لحملة أمنية بالتعاون مع مديرية الامن العام وقوات البادية الملكية وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، للكشف على الواقع بالتنسيق مع محافظ العاصمة، حيث تم ضبط 7 اعتداءات على احد الخطوط الرئيسية الناقلة تقوم بسحب سحب خطوط لتزويد برك وصهاريج ومنازل ومزارع من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المخصصة لغايات الشرب بطريقة مخالفة.

وبالتفاصيل بينت الوزارة ان الحملة تحركت الى المنطقة صباح يوم أمس الاثنين وتم الكشف على الخط الناقل قطر (300) ملم حيث تبين وجود اعتداءات مسحوبة لمسافات طويلة حيث قامت كوادر شركة مياهنا بفصل خطين قطر (2) انش لتعبئة صهاريج ومنازل مسحوب لمسافة (2) كيلو متر، كذلك تم فصل (4) خطوط اخرى قطر (1) انش تزود منازل يوجد اثار حولها لصهاريج مياه وخط آخر قطر (1,5) انش مسحوب لمسافة طويلة لتزويد منازل حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وفصل الخطوط وتقوم الجهات المعنية المختصة بمتابعة التحقيق.

وثمنت وزارة المياه والري جهود وزارة الداخلية وكوادر الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها القانون.

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