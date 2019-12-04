وزارة المياه تطلق حملة مخالفات.. للحد من الهدر

الغد- أوعز وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود الى جميع ادارات وشركات المياه ضرورة العمل على تطبيق احكام القانون بحق كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها مع ازدياد ملاحظة الكثير من هذه السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض الاخوة والاخوات المواطنين وضيوف الاردن في مختلف المناطق.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق أحكام قانون سلطة المياه التي تعتبر كل من يهدر المياه جريمة يعاقب عليها القانون داعيا جميع المعنيين بضرورة اتخاذ مايلزم لمنع مثل هذه السلوكيات في الوقت الذي يحتاج فيها مواطنون كل قطرة ماء.

واضاف المهندس ابو السعود ان الوزارة / سلطة المياه وكافة الادارات والشركات التابعة لها ستبدأ بتنفيذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة وفق احكام قانون المياه والعقوبات على كل من يستخدم المياه في ري الاشجار والحدائق وغسل الممرات والارصفة او غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة الاهمال وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين المائية و سيتم محاسبته و تقدير قيمة المياه المهدورة وتحميلها للمخالف وتغريمه غرامات مالية وتحويلهم للجنة السلامة العامة لدى الحاكم الاداري لأجراء المقتضى القانوني وفي حال عدم معالجة الموضوع يتم فصل المياه وعمل ضبوطات خاصة ليتم تحويلها للجهات القضائية لتطبيق احكام قانون سلطة المياه والتي فيه العقوبة مشددة .

ودعا الجميع الى ضرورة تفهم الواقع المائي في ظل تزايد التحديات مؤكدا ان جهود الوزارة منصبة على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة مناشدا الاخوة والاخوات ضرورة الاستعداد لحصاد مياه الامطار بعد تاخرها معربا عن امله بتعظيم الاستفادة من كل كميات الهطول لتعزيز الامن المائي من خلال تخزين كميات احتياطية من مياه الامطار في المنازل والمرافق العامة .