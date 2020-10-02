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وزارة المياه تعلق دوام موظفيها والمراجعين بعد إصابات جديدة بكورونا

منذ 31 دقيقة

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عمان- الغد- اعلن الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة اليوم الجمعة ايقاف العمل في مبنى الوزارة يوم غدا السبت والاحد القادم للموظفين والمراجعين بعد تسجيل حالة جديدة بين العاملين في مركز العمليات والسيطرة مؤكدا انه يتم تطبيق البروتوكول الخاص بهدف التعقيم وفحص المخالطين.

واشار ان ايقاف العمل في مبنى وزارة المياه والري الرئيسي في منطقة الشميساني يشمل الموظفين والمراجعين بعد ثبوت تسجيل اصابة جديدة بكورونا في الوزارة لموظف يعمل بالشفت الليلي لمركز العمليات والسيطرة.

وأضاف أنه تقرر ايقاف استقبال المراجعين حتى الانتهاء من اجراءات التعقيم وفحص المخالطين مشيرا الى أنه يتم تطبيق البروتكول المعمول ، واتخاذ الاجراءات الاحترازية.

ودعا سلامة الاخوة والاخوات الموظفين والمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مؤكدا ان كافة ادارات وشركات المياه تعمل بشكل طبيعي في كل مناطق المملكة.

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