وزارة المياه تعلن ضبط حفارة مخالفة في إربد

عمان- الغد- أعلنت وزارة المياه والري، ضبط حفارة مخالفة مخبأة داخل احدى المنازل بمنطقة حوارة في إربد، حيث تم اقتيادها لغايات الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان إن ضبط الحفارة جاء من قِبل الفرق الفنية المختصة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام /شرطة محافظة اربد، ومديرية الاحواض المائية في وزارة المياه، والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

وبينت الوزارة انه وبعد تلقيها معلومات بشأن الحفارة، تم التنسيق ومداهمة الموقع من خلال حملة أمنية، وجرى ضبط الحفارة واقتيادها لغايات الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لوزارة المياه، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وكافة مرتبات وضباط مديرية شرطة محافظة اربد والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على الجهود المتواصلة.

واكدت الوزارة على ان حملتها التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.