وزارة المياه والري: ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى ( 45 %)

قالت المياه والري إن الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الثلجي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على الخميس جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الى (45 %) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3، وان اعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ (24) الماضية سجلت في اربد / محطة الحصن (48 ) ملم .

واوضحت ان كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت خلال الساعات ال 24 الماضية ( 2,4) مليون م٣ غالبيتها سجلت في سد الملك طلال بطاقة ( 1,4) مليون م٣ فيما لم تسجل السدود الجنوبية اية كميات داخلة اليها خلال الساعات الماضية.

ونوهت الوزارة بانه ونتيجة لتوقعات حدوث الانجماد وانسياب كميات من المياه عن اسطح المنازل فانها تناشد الجميع الى ضرورة التأكد من عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من فعالية المضخات الغاطسة وحماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد والابتعاد عن مجاري السيول والاودية.