وزارة المياه والري تُناشد المواطنين للتسديد عبر خدماتها الالكترونية

عمان – الغد – دعت وزارة المياه والري الاخوة المواطنين الى اعتماد النظام الالكتروني المعتمد في جميع مؤسسات وشركات قطاع المياه واستخدام الخدمات الالكترونية الخاصة وصفحات الشركات دون مراجعة اي من مكاتبها او مؤسساتها والتي توفر مرونة وسهولة فاعلة في المعاملات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي وكذلك تسديد مستحقات المياه من خلال نظام الدفع الالكتروني بما يخفف عن المواطنين ويحد من التنقل ويحقق الغايات التي تنشدها الحكومة ويسهل انجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد ويحافظ على الوقاية الصحية .

واكدت الوزارة ان جميع مؤسساتها وشركاتها تطبق حاليا انظمة الكترونية حديثة وفق مستويات عالية الانتاجية وتخفيض النفقات وتبسيط الاجراءات وتخفيض الكلف وكذلك توفير اعلى درجات الامان الالكتروني المتقدم .

ويتضمن النظام المعتمد من امكانية المسح الضوئي لكافة المعاملات المقدمة من قبل المواطنين وضمان ادخال اية مرفقات جديدة وتوثيقها بطريقة سهلة وربطها مع المعاملة الاصلية بما يضمن السرعة والسلالة الكاملة في الوصول الى اية معاملة واستبيان اية اجراءات عليها من قبل كافة المعنيين بما يحقق خدمة الكترونية متميزة بحيث يمكن تقديم طلبات الاشتراك والاعتراض على فواتير المياه والمعاملات الاخرى المتعلقة بخدمات المياه وكذلك تقديم الشكاوي المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والاستعلام عن المعاملات التي قدمها لدى مؤسسات القطاع بما يخفف على المواطنين دون الحاجة الى المراجعة الشخصية اضافة الى تسديد المستحقات الكترونيا وكذلك تقديم الشكاوي عبر الصفحات الالكترونية ورقم الشكاوي الموحد (117116).

وبينت الوزارة انه يمكن التواصل مع مؤسساتها من خلال المواقع الالكترونية التالية :

شركة مياهنا https://miyahuna.com.jo

شركة مياه اليرموك http://www.yw.comjo

شركة مياه العقبة http://aw.jo/