وزارة المياه والري: ضبط صهريج نضح يفرغ حمولته في مرج الحمام

عمان – الغد – قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة ضبطت فرق المباحث البيئية في العاصمة عمان التابعة للادارة الملكية لحماية البيئة اثناء تأدية الواجب في منطقة مرج الحمام بالتنسيق مع مكتب حماية البيئة في وزارة المياه والري احدى صهاريج النضح ويقوده المدعو (م.م.م. د) سائق غير مرخص برفقته المدعو (م.ح.ك.أ) يقوم بتفريغ المياه العادمة في احدى الاماكن غير المخصصة حيث تم حجز الصهريج وتوقيف صاحب الصهريج واحالته للقضاء.

وبالتفاصيل كشف المصدر انه بناء التعاون بين وزارة المياه والري / سلطة المياه والادارة الملكية لحماية البيئة / ومكتبها لدى الوزارة يتم متابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونه يمثل مساسا بتلويث مصادر المياه والاضرار بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مياه شرب المواطنين مما قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين حيث رصدت فرق المباحث البيئية الصهريج الذي لايوجد عليه لوحات امامية وسائقه غير مرخص ولاجهاز تتبع يقوم بالتفريغ في احدى مناطق مرج الحمام خلافا لأحكام المادة 62/ج/2 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 والمادة 9/ب من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وايداع السائق والمرافق لمركز امن مرج الحمام وحجز الصهريج لاستكمال التحقيق واحالة ملف القضية للقضاء .

وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم مشددة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين وفق أحكام القانون وتطبيقه ووقف كافة اشكال الاعتداءات بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية بهدف تحقيق مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء مهيبة بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116).