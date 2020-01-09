وزارة المياه: 5 مليون م3 دخلت السدود السدود الشمالية خلال المنخفض

عمان- الغد- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان المنخفض الجوي الاخير رفد سدود المملكة الرئيسية بنحو (5) مليون م3 ليرتفع التخزين الكلي في السدود الى (111) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (33%) من طاقتها التخزينية البالغة (336,4) مليون م3 حيث حظي سد الملك طلال بحصة الاسد من التخزين بطاقة نحو (2,5) مليون م3 من كميات المياه التي خزنتها السدود.

واشار الى ان كمية المياه التي خزنها سد الوحدة لم تتجاوز (400) الف م3 وسد العرب (407) الف م3 وسد كفرنجة (187) الف م3 وسد الكرامة (250) الف م3 وسد شعيب(500) الف م3 الذي امتلاء بكامل طاقته التخزينية (1,7) مليون م3 بنسبة100% والكفرين (630) الف م3 وسد زرقاء ماعين (33) الف م3 فيما لم تخزن سدود الموجب والوالة والتنور واللجون والكرك ورحمة اي كميات.

وبين الوزير ان معدل الهطول المطري التراكمي الساقط منذ بداية الموسم على كافة مناطق المملكة ارتفع الى ما نسبته (53%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ نحو (8,1) مليار م3 ما يشكل ما نسبته (44%) من الموسم المطري السابق كاشفا ان الامطار الاخيرة تركزت على مناطق الوسط وبالاخص العاصمة عمان التي حظيت بنحو (320) مليون م3 من كمية الهطول الساقط على جميع المناطق خلال المنخفض الاخير .