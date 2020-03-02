وزارة النقل تحجب تطبيق “كوين كار” غير المرخص

عمان- حجبت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تطبيق كوين كار، الذي أثار فوضى كبيرة في قطاع النقل العام، وتسبب بضرر للتكسي الأصفر والتطبيقات المرخصة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع النقل وإزالة التشوهات التي تعتريه، حسب بيان صحفي للوزارة.

وقال وزير النقل خالد سيف في البيان، إن جهود الوزارة في مواجهة التطبيقات غير المرخصة تكللت بالنجاح وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في مقدمتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والأجهزة الأمنية.

وطالب الوزير سيف من السائقين والكباتن العاملين مع شركة كوين كار التوقف التام عن التعامل مع هذه الشركة غير المرخصة ومع مثيلاتها حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية، منوها إلى أن باقي الشركات غير المرخصة ستتم ملاحقتها ووقفها عن العمل.

وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والأجهزة الامنية تابعت القائمين والعاملين على تطبيق كوين كار حيث تم ضبط عدة أشخاص ممن كانوا يعملون على تشغيل التطبيق وتم تحويلهم الى القضاء.

وقال إن الوزارة ستتابع جهودها في إطار تنظيم قطاع النقل وستتابع اي تطبيق غير مرخص يقوم بتشغيل سيارات لنقل الركاب.

وأهاب بالمواطنين بعدم العمل مع أي تطبيقات غير مرخصة حيث أن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية.

وأعرب الوزير سيف عن شكره لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات على التعاون المنقطع النظير في هذا المجال، كما أعرب عن عظيم امتنانه إلى أجهزتنا الأمنية على تفانيها في ملاحقة كل من تسول له نفسه للإضرار بالمصلحة العامة.

وقال، إن لجان الرقابة والضابطة العدلية ستستمر بملاحقة الشركات غير المرخصة في للميدان وبشكل يومي لحين إيقاف نشاطاتهم بالكامل. -(بترا)