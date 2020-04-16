وزارتا “التربية” و”الاقتصاد الرقمي” تطلقان المكتبة الرقمية للمناهج الأردنية

ألاء مظهر

عمان – أطلقت وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المكتبة الرقمية للمناهج؛http://manahej.moe.gov.jo

وهي منصة رقمية واعدة عملت عليها منذ أشهر كوادر فنية مشتركة من الوزارتين على الرابط الالكتروني الاتي

وجاء الإعلان الرسمي عن المنصة في تصريح مشترك للوزارتين، مُبَيَّنًا فيه أن الإسراع في إطلاق المكتبة رسميًّا جاء لدعم طلاب المملكة في الظروف الحالية، ولتوفير أدوات مساندة لجهود التعليم عن بعد في مواجهة فايروس كورونا – كوفيد 19.

وتوفر المكتبة لزوارها على شبكة الإنترنت إمكانية استعراض المناهج الأردنية رقميًّا عن طريق أجهزة الحاسوب، والألواح الرقمية والهواتف الذكية.

وتم دعم المكتبة بتقنية تصفح للكتب تسمح باستعراض المناهج بدقة عالية من دون الحاجة لتحميل ملف الكتاب كاملًا؛ ما يتيح استعراضها من دون إضافة أحمال كبيرة على شبكة الإنترنت.

كما تم فهرسة محتويات الكتب باستخدام القارئ الآلي للنصوص؛ ما جعل المناهج قابلة للبحث عن طريق المحتوى، حيث يستخدم هذا القارئ تقنيات تعلم الآلة، وبالرغم من أن هذه التقنية ما زالت واعدة بدعم اللغة العربية، إلا أنها تمكنت من التعرف على أغلب محتويات المناهج، وجعلها قابلة للبحث من قبل الطلاب.

وأُطلِقَت المكتبة تجريبيًّا من دون الإعلان عنها، ومع ذلك، سُجِّل لها أكثر من 50 ألف زيارة.

ويُذكَر أن المكتبة تحتوي على المناهج الدراسية ابتداءً من رياض الأطفال، وحتى الصف الثاني عشر العلمي والأدبي، وسيتم إضافة الفروع الأخرى تباعًا.

Alaa.mathhar@alghad.jo