وزراء الصناعة في الأردن ومصر والعراق يحددون 4 قطاعات لتعزيز التعاون الثلاثي

عمان-الغد- حدد وزراء الصناعة والتجارة في الأردن والعراق ومصر 4 قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والصناعات النسيجية وصناعة السيراميك.

وتم الاتفاق، بين الوزراء في اجتماعهم الثلاثي امس عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم بأسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الاسكان، الكهرباء اضافة الى ادارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذي يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمني لمشروعات التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من آب الماضي وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحسب بيان صحفي مشترك فقد ضم الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، وبحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المعنيين من الدول الثلاث.

وأوضح البيان الذي صدر في ختام الاجتماع أنه وبعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة فقد تم التأكيد على أهمية الاسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.