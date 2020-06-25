وزراء العمل والزراعة والشباب يتفقدون احد المشاريع الزراعية بمادبا

مأدبا – تفقد وزراء العمل والزراعة والشباب اليوم الخميس، أحد المشاريع الزراعية المتطورة في محافظة مادبا.

واوضحت وزارة العمل في بيان ان الزيارة الميدانية التي نظمتها الوزارة الى احدى المزارع المتطورة في مأدبا تهدف الى الاطلاع على مشاريع الزراعة المائية ودراسة الحلول الأخرى المبتكرة التي تجعل من العمل في القطاع الزراعي فرصة جاذبة للشباب الاردني.

وقال وزير العمل نضال البطاينة خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير البيئة والزراعة بالوكالة الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الشباب الدكتور فارس بريزات، وسفراء الدول الداعمة للتشغيل في القطاع الزراعي، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ومجموعة من التعاونيات الزراعية، إن الزيارة تأتي لاحقا للاتفاقية التي وقعت برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطلع الشهر الجاري والمتعلقة بتشغيل الأردنيين من خريجي برنامج خدمة وطن في القطاع الزراعي من قبل كل من وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

واشار البطاينة الى ان العمل جارٍ على تصميم الخطط التنفيذية للتشغيل في هذا القطاع مع كل الجهات المعنية، مؤكدا ان القطاع الزراعي اثبت خلال جائحة كورونا أهميته للاقتصاد الوطني وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

واوضح الوزير أنه بموجب هذه الاتفاقيات سيتم تأسيس مراكز تشغيل وتدريب لأردنيين في مجال الزراعة بواقع 6 مراكز في أربع محافظات، ويشغل المشروع مئات الشباب من خريجي برنامج خدمة وطن في المساق الزراعي فور الانتهاء من تدريبهم، لافتا الى ان الوزارة تهدف الى تشغيل آلاف الشباب في القطاع الزراعي مع نهاية العام الحالي.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تقوم من خلال مشروع ممول من المملكة الهولندية، بدعم الجانب الإداري والتقني والموظفين والخبراء لتلك المراكز، في حين يقوم صندوق التشغيل والتدريب بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بتمويل ضمان مشاركة العمالة في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في ظروف عمل لائقة.

وقال البطاينة إن الفرص كبيرة في هذا القطاع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية به كنقابة المهندسين الزراعيين واتحاد المزارعين، لاسيما أن التوجيهات الملكية السامية أكدت ضرورة استغلال المحطات الزراعية في المملكة بالشكل المناسب وبالشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية المحلية الزراعية، بهدف إيجاد فرص عمل للذكور والإناث وخصوصا في الأطراف.

وتم خلال الزيارة بحث دعم الشباب لإقامة مشاريع زراعية متطورة ومماثلة وذلك من خلال صندوق التنمية والتشغيل أو من خلال منح تقدمها الدول المانحة المهتمة بذلك.

–(بترا)