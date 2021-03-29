وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر يجتمعون اليوم في بغداد

يجتمع وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في العاصمة بغداد اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري لعقد اجتماع ثلاثي.

وأشار الصحاف إلى أن آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية وستمهد لاجتماع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكان الكاظمي أعلن إرجاء القمة التي كان مقررا عقدها يوم السبت الماضي على خلفية حادث قطاري محافظة سوهاج المصرية المأساوي.