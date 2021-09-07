وزراء عرب يبحثون إيصال الكهرباء والغاز للبنان

رهام زيدان

عمان- يعقد اليوم في العاصمة عمان اجتماع رباعي لوزراء الطاقة والكهرباء من الأردن وسورية ومصر ولبنان، لبحث تزويد الأخيرة بالغاز والكهرباء.

وعلى ضوء تلك الاجتماعات ترجح مصادر مطلعة أن يتم تشكيل لجان فنية من الدول الأربع لدراسة مدى جاهزية البنى التحتية وما يلزمها لاستكمال المشروع.

في الأثناء، أوردت الحكومة السورية أمس، إن 85 كم من خط الكهرباء الرابط بين عمان – دمشق – لبنان، والبالغ طوله 144.5 كم، مدمر وبحاجة إلى 12 مليار ليرة لصيانته (نحو 7 ملايين دينار أردني).

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية الحكومية، عن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل قوله إن “خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسورية وصولاً إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كم بدءاً من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة دير علي، وإن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية (عمّان) بمنطقة (دير علي) جنوب دمشق على طول 144.5 كم”.

وأضاف “يحتاج زمن تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة من شهرين إلى 4 أشهر من لحظة بدء العمل الفعلي لأعمال إعادة التأهيل”.

وأوضح أن “الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجاً تصل تكلفتها إلى 6.88 مليار ليرة، حيث تكلفة البرج الواحد 86 مليون ليرة وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195كم من الأمراس وهو ما يعادل 410 أطنان تتجاوز تكلفتها 4.5 مليار ليرة”.