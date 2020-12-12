وزراء نقل الأردن ومصر والعراق يبحثون سبل تعزيز التعاون المشترك

القاهرة- عقد وزراء نقل الأردن ومصر والعراق اجتماعاً ثلاثياً على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة، وذلك بالتزامن مع استضافة العاصمة المصرية القاهرة أعمال الاجتماع الوزاري القطاعي ضمن آلية التعاون بين الدول الثلاث.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في جميع مجالات النقل، لما له من مساهمة إيجابية في حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الشقيقة الثلاث.

وأشاد وزير النقل الأردني مروان خيطان بدور مصر في العمل العربي المشترك وجهودها في دعم شركة الجسر العربي، التي تساهم في مد جسورالتعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط اسيا العربية بإفريقيا العربية، ولما لها من دور كبير في الحركة التجارية المشتركة، ومساهمة فاعلة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

يذكر ان الجمعية العمومية بحثت في اجتماعاتها الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربي واثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، الى جانب الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط شركة الجسر العربي، التي تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين مصر والأردن والعراق.

كما تم في اجتماعات الجمعية، مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021، واتفق الوزراء على تدعيم الشركة، واستمرار تقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة بالاضافة إلى قيام فرع الشركة في مصر بدراسة التعاون مع الشركات السياحية المختلفة في مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربي.

وكان الوفد الوزاري الاردني المشارك في الاجتماع الوزاري القطاعي، ضمن آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم السبت.

ويتكون الوفد من وزير الزراعة محمد داودية، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ووزير النقل المهندس مروان خيطان.

ويبحث الوفد مع نظرائه من الجانبين المصري والعراقي آليات التعاون والمشاريع المشتركة بين الدول الشقيقة الثلاث. ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية. ويتم عقد هذا الاجتماع القطاعي بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل تعزيز وتطوير أطر ومشاريع التعاون الفني ضمن آلية التعاون الثلاثي.

وكان في استقبال الوفد الوزاري الاردني في مطار القاهرة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وعدد من المسؤولين المصريين والقائم بالاعمال بالانابة في السفارة الاردنية.

بترا