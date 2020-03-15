وزراة الزراعة تشكل لجانا فنية وإدارية للتعامل مع “كورونا”

عمان- الغد- اتخذ وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة اليوم، خلال ترأسه لاجتماع ضم الأمين العام ومساعدين ومدراء المديريات مجموعة من القرارات الخاصة بالتعامل مع حدث كورونا.

وقرر الوزير تشكيل عدد من اللجان للتعامل مع الحدث وضمان تطبيق العمل المرن واستدامة جودة الخدمات، بما يحافظ على سوية العمل وبتنسيق مباشر من الامين العام واشراف الوزير ومتابعة مباشرة وهذه اللجان وبالتنسيق المباشر مع وهي كتالي:

– لجنة فنية لادارة الاجراءات الفنية للوزارة

– لجنة مختصه بالمخزون الغذائي والاستيراد والتصدير

– لجنة ادارية مختصة بالموظفين والشؤون المالية

– لجنة اعلامية

وقد تم تشكيل لجنة لتحليل المخاطر ووضع الاطر المناسبة للعمل وتوزيع ادوار العمل وتفعيل ادوات التشابك الإلكتروني لتقديم الخدمات دون تعطيل .