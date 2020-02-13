وزيرالداخلية يدعو لتفعيل التعاون مع السعودية لمنع أية اختراقات أمنية

عمان- بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه في مكتبه بالوزارة اليوم الخميس، السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، اوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجالات الامنية والشرطية وسبل دعمها وتعزيزها.

واكد وزير الداخلية في بداية اللقاء ان العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين عميقة متجذرة وآخذة بالنماء والتطور يوما بعد يوم، وذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه من قيادتي البلدين وحرصهما الشديد على مأسستها في مختلف المجالات وبشكل يضمن تحقيق مصالحهما المشتركة.

وثمن حماد دور المملكة العربية السعودية الداعم ووقوفها المستمر الى جانب الاردن في مختلف المجالات، مشددا على ان هذا الدعم يأتي في اطار العلاقات التاريخية بين البلدين وتطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الامتين العربية والاسلامية.

وبين ان الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي التكاتف ومواصلة التنسيق والتشاور حفاظا على استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من التحديات والصعوبات التي قد تنشأ في حال عدم تفعيل منظومة العمل العربي المشترك وغياب التعاون بين الدول العربية.

واكد الوزير حماد، ضرورة تفعيل اواصر التعاون الامني بين الاردن والسعودية في مجالات التدريب والتاهيل وحماية الحدود المشتركة ومراقبتها لمنع اية اختراقات امنية قد تحدث اضافة الى تبادل الخبرات والزيارات بين الطرفين .

من جانبه اكد السفير السعودي ان وحدة المصير المشترك بين البلدين تستدعي توحيد الجهود، ولا سيما في النواحي الامنية وتبادل الخبرات بما يحقق الامن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور وتفعيل علاقات الشراكة التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

— (بترا)