وزيرة الاستثمار تضع حجر أساس لمشروع استثماري سيوفر 1550 فرصة عمل

وضعت وزيرة الاستثمار السيدة خلود محمد السقاف، حجر الأساس لمشروع شركة صناعة الملابس والأزياء التقليدية المحدودة في منطقة الجديدة في محافظة الكرك، وبحضور رئيس مجلس إدارة كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة سنال كومار، ومحافظ محافظة الكرك ورئيس بلدية منطقة الجديدة وعدد من الممثلين الرسميين وأبناء المجتمع المحلي في المنطقة .

وزيرة الاستثمار السقاف أكدت خلال كلمتها أن هذا المشروع سيعمل على توفير حوالي 1,550 فرصة عمل، وعلى مساحة تقدر بــــ 47 الف متر مربع، وان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستثمارية التي تسعى وزارة الاستثمار إلى تمكينه ودعمه وذلك بهدف خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، إضافة إلى العمل على توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على كافة محافظات ومناطق المملكة.

وأضافت السقاف أن وزارة الاستثمار وضمن خططها الهادفة الى تمكين المستثمر ستعمل على توفير كافة الدعم لهذا المشروع ولأي مشاريع قائمة او جديدة، مؤكده ان وزارة الاستثمار وضمن خطط عملها تعمل على متابعة كافة المشاريع الاستثمارية وتحرص على دعمها المستمر وتوفير كافة السبل لها لضمان نجاحها واستمرارها.

وأشارت أن خطط عمل وزارة الاستثمار تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى خلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة.

مبينه أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي صدر بالجريدة الرسمية بموجب ارادة ملكية سامية جاء ليواكب فضلى الممارسات العالمية في تحسين واقع البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديده وتمكين القائم منها.