وزيرة التنمية: الحماية الاجتماعية في سلم أولويات الحكومة

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، ضرورة الالتفات إلى الفئات الهشة، والاستعانة بمديريات التنمية كافة؛ لضمان شمول الأفراد ممن ليس لديهم وسائل إلكترونية للتسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد التابع للصندوق.

وقالت بني مصطفى، خلال لقائها اليوم الأحد، الفريق المسؤول عن الحماية الاجتماعية في البنك الدولي، والممثل المقيم في الأردن ورئيس الفريق هولي بينر، إن الحكومة تضع الحماية الاجتماعية في سلم أولوياتها، مشيرة إلى ضرورة تدريب أبناء المنتفعين من برامج الصندوق، وإيجاد فرص عمل مستدامة لهم، للانتقال من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة الإنتاج والمشاركة الاقتصادية.

وأشاد الفريق، من جهته، بالجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية ووزارة التنمية الاجتماعية في مجال الاستجابة العاجلة، والمنظمة لاحتياجات المواطنين خلال فترة جائحة كورونا.

وأكد أنه يجب التركيز في آلية الاستهداف في برنامج الحماية الاجتماعية على الفئة الأكثر هشاشة خاصة كبار السن وذوي الإعاقة.