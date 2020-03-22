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وزيرة التنمية: دور الرعاية ومكاتب الخدمة بحماية الأسرة تواصل عملها

منذ ساعتين
وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات
وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات

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عمان– قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، ان دور الحماية والرعاية ومكاتب الخدمة في إدارة حماية الاسرة في الأمن العام التابعة للوزارة تواصل وتمارس عملها كالمعتاد.
وقالت اسحاقات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد، ان مراكز ودور الحماية والرعاية التابعة للوزارة مستعدة لاستقبال اية حالة جديدة بعد وضعها في غرفة حجر صحي مجهزة لهذه الغاية، للتأكد من عدم وجود اعراض لفيروس كورونا لديها قبل دمجها بباقي المنتفعين.
وأضافت في حال مراجعة المنتفعين للمستشفيات والمراكز الصحية، يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والتعقيم عند عودة المنتفعين، مبينة ان الوزارة عملت على اصدار التصاريح اللازمة لموظفي دور الحماية والرعاية بما يضمن ادامة عملهم وتقديم الخدمات للمنتفعين.
واضافت، ان الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، منها تعقيم المباني، وخزانات المياه، والمرافق الصحية وادامة المحافظة على النظافة طوال الوقت، ومتابعة اجراءات الصيانة، وتفعيل دور الاطباء والممرضين في دور الايواء، بالإضافة لفحص حرارة المنتفعين قبل الدخول الى دور الايواء، واجراء فحوصات يومية موثقة لهم.-(بترا-حاتم الظاظا)

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