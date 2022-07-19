وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات مهرجان جرش

جرش – أكدت وزيرة الثقافة، رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، أن مهرجان جرش في دورته الحالية يركز على مشاركة الفنان والمثقف والحرفي الأردني، ما يمنح الدورة تنوعا وثراء.

و عبرت الوزيرة، خلال تفقدها مواقع مهرجان جرش بالمدينة الأثرية وتجهيزاته، عن اعتزازها بالشراكة مع محافظة جرش وبلديتها والمجتمع المدني والفعاليات النسائية والأجهزة الأمنية والكوادر الفنية والعاملين على تجهيز البنية التحتية، تحضيرا لفعاليات المهرجان، مشيدة بكرم أهالي جرش وتعاونهم لإنجاح المهرجان.

وأكدت النجار أن المهرجان يمثل جزءا من الصناعة الثقافية والتنمية المستدامة، وأنه قدم للعالم أهم الأصوات العربية، وأخذ الصفة العالمية، مشيرة إلى أنه يعزز السياحة الثقافية ويستقطب الزوار من إرجاء الوطن العربي، ويمثل فعلا تنمويا تشاركيا مع أهل جرش والمجتمع المدني.

وشددت النجار على أن المهرجان غدا صناعة ثقافية مستدامة يعزز مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي الذي يعد ركيزة مهمة في إنجاح مسيرة المهرجان.

ولفتت إلى تنظيم دورات تدريبية في الصناعات الثقافية، عبر منصات إلكترونية لاستدامة تسويق المنتج التراثي ليس في المهرجان فحسب وإنما لبعده، داعية إلى المحافظة على الآثار ونمطها العمراني وجمالياته، والإفادة من الطاقة الشمسية للمحافظة على البيئة.

و تفقدت النجار، برفقة نائب محافظ جرش حمد الكرازنة، ورئيس البلدية أحمد العتوم، ومدير شرطة جرش بالإنابة العقيد شادي الهباهبة، الأعمال التحضيرية والتجهيزات والأعمال الفنية واللوجستية للمسارح والساحات، خصوصا المدرج الشمالي الذي ستنطلق عليه فعاليات الافتتاح الرسمي في 27 الحالي بحفل موسيقي لفرقة رم/ طارق الناصر، ومشاركة عدد من الفنانين الأردنيين.

بدوره، قدم المدير التنفيذي للمهرجان، مازن قعوار، شرحا عن التجهيزات والترتيبات في مواقع المهرجان، وألقى الضوء على بعض الفقرات التي ستقام على الساحة الرئيسة ومسرح الصوت والضوء والمدرج الشمالي والمدرج الجنوبي، وتخصيص فضاء للمواهب الأردنية الشابة، وشارع الأعمدة الذي سيكون سوقا للحرف الشعبية.–(بترا)