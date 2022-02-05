وزيرة الثقافة تكرم الدكتور أسامة الشهاب

كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، صباح اليوم في المركز الثقافي الملكي، الأديب الدكتور أسامة يوسف الشهاب، تقديرا لجهوده وإنجازاته ذات الأثر المجتمعي التي قدمها وأبدع في تقديمها من خلال مؤلفاته المختلفة.

وقالت النجار، إن هذا التكريم يأتي في إطار تواصل الوزارة مع المثقفين وتثمين جهودهم في بناء المشهد الثقافي، وتسليط الضوء على منجزهم والتعريف به، في إطار تعزيز التشاركية مع جميع الفاعلين في الشأن الثقافي.

وأكدت النجار، أننا نعبر إلى المئوية الثانية ونتطلع لتعزيز الريادة والإبداع وتقديم منتج ثقافي يعكس رؤية صاحب الجلالة الهاشمية وولي عهده الميمون على الفعل الثقافي بكافة أشكاله.

يشار إلى أن الدكتور أسامة الشهاب، أستاذ في الجامعة الأردنية في مركز اللغات ومن المهتمين بالأدب الأردني، وعلى وجه التحديد الأدب النسوي وأصدر العديد من الكتب حول أدب المرأة في الشعر والقصة القصيرة في كل من الأردن وفلسطين، ونال جائزة مؤسسة محمّد بن راشد آل مكتوم/ دُبَيّ سنة 2007 عن كتابه “روكس بن زائد

العزيزي”.