وزيرة الثقافة تنعى المخرج المسرحي حسين نافع

نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الأحد، المخرج المسرحي الأردني حسين نافع، الذي توفي اليوم إثر نوبة قلبية.

وقالت النجار، إن وجع الفقد يتعاظم حين نخسر مبدعا، نجح على مدار مشواره الفني في نسج حكايات عبر مسرحياته التي ستبقى خالدة في وجدان الجمهور الأردني، وعرف بدماثة الخلق، وعشق المسرح الذي قدم له الكثير من الزخم المقترن بجماليات الصورة ، وحرفية الممثل، وسحر الموسيقى.

داعية له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله ذويه وأسرته وجمهوره والأسرة الفنية الأردنية جميل الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الراحل حسين نافع وُلد في الزرقاء العام 1964، ونال شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة اليرموك العام 1987، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين، قدم عبر مسيرته الفنية العديد من المسرحيات نذكر منها:سالومي، قبعتان ورأس واحد، الاسكافية العجيبة، بيت برناردا ألبا، ماريانا، عرس الدم، وآخرها مسرحية الآخر التي عرضت في المركز الثقافي الملكي نهاية لعام 2021.