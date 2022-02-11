وزيرة الخارجية الألمانية: الأردن يعاني أكثر من أي دولة أخرى

زايد الدخيل

أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، متانة العلاقات بين الأردن وألمانيا التي تجذرت مؤخرا عبر التعاون الوثيق لحل الأزمات في المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيرته الألمانية آنالينا بيريوك: نتفق وألمانيا على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي للوصول إلى السلام على أساس حل الدولتين.

وأشار الصفدي إلى وجود نقاش معمق حول القضية الفلسطينية، والأردن وألمانيا متفقان على حل الدولتين، مبيناً أن الإجراءات الأحادية تقوض حل الدولتين ولا نقبل بـ”القفز فوق القضية الفلسطينية”.

واضاف “ألمانيا لها دور رئيسي في القيام بالدعم المستمر للأونروا وهي ثالث أكبر مانح،”، لافتا إلى “القلق من تراجع الاهتمام الدولي في قضية اللاجئين… وهي مسؤولية دولية وليست على الدول المستضيفة فقط”.

وبيّن الصفدي “العمل على إيجاد حل سياسي لإنهاء ما سببته الأزمة السورية من “كارثة” ولإيجاد الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.

وحول الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، قال الصفدي إن كل ما يجري في أوروبا سينعكس على منطقتنا، ونأمل أن يتم نزع فتيل الأزمة هناك من خلال الحوار.

وأضاف أن الأردن يراقب الوضع بشكل كامل لأن أي توتر في أوروبا سيكون له انعكاسات علينا في المنطقة، معبرا عن قلق الأردن من تراجع الدعم والاهتمام بقضية اللاجئين.

من جهتها، قالت بيريوك، إن “الأردن يعاني أكثر من أي دولة أخرى من الأزمات في المنطقة”.

وأكّدت أن “الأردن عنصر أساسي للاستقرار في المنطقة وشريك استراتيجي لألمانيا”.

ولفتت بيريوك إلى أن “الأزمة السورية تحد واضح للأردن”، مضيفه “الطريق طويل ووعر للوصول إلى السلام في المنطقة وكل خطوة مهما كانت صغيرة مهمة للوصول للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

وحول الأزمة الأوكرانية، اشارت بيريوك إلى أن “روسيا تزيد من بناء الجبهة العسكرية على الحدود الأوكرانية وخيار التهدئة في الأزمة غائب” مؤكده ان العمل مستمر على العودة إلى طاولة الحوار لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسياً.

قالت بيريوك إن بلادها تشجع التعاون بين الأردن والامارات والاسرائيل والذي سيساهم في جلب المياه للأردن والطاقة النظيفة لاسرائيل.

وأضافت “الأردن يمكنه الاعتماد على ألمانيا كشريك موثوق به”، مبينه أن الأردن أكثر الدول تأثراً بالأزمات في الشرق الأوسط وانه عنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة.