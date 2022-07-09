وزيرة الخزانة الأمريكية تختصر زيارتها لليابان بعد اغتيال آبي

قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزيرة جانيت يلين ألغت زيارة كانت مزمعة إلى ميناء يوكوهاما في إطار رحلتها لليابان هذا الأسبوع بعد حادث اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وقُتل آبي بالرصاص، أمس الجمعة، بينما كان يلقي خطابا في مؤتمر انتخابي ضمن حملة مرشح الحزب الحاكم في مدينة نارا بغرب البلاد.

وكان من المقرر أن تزور يلين ميناء يوكوهاما يوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماع حول مائدة مستديرة مع قادة الأعمال، والقيام بجولة في مرافق المدينة وإلقاء كلمة.

وقال المسؤول بوزارة الخزانة إن اجتماعات يلين الثنائية في اليابان ستُعقد. ومن المقرر أن تلتقي يوم الثلاثاء بوزير المالية شونيتشي سوزوكي.

(رويترز)