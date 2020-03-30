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وزيرة السياحة تتابع مغادرة المحجور عليهم من الفنادق

منذ 34 دقيقة

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البحر الميت- تابعت وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة منذ صباح اليوم الاثنين، عملية مغادرة المحجور عليهم بسبب فيروس كورونا من فنادق البحر الميت، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر الصحي.
واشرفت شويكة على اجراءات مغادرة المحجور عليهم والتي جرت بكل سلاسة بالتنسيق مع القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، ووزارة الصحة، بموجب الترتيبات التي وضعتها خلية الازمة واعلن عنها امس في الايجاز الصحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات.
وحرصت شويكة على تسليم كل فرد من المحجور عليهم بطاقة محبة وعرفان، حملت صورة السوسنة السوداء، رمز الاردن.-(بترا)

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