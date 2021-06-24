وزيرة الصناعةو التجارة تتفقد مجمع صوامع ومبردات الجويدة

عمان– الغد- تفقدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي امس الأربعاء مجمع الجويدة المملوك لشركة الصوامع الأردنية والذي يشتمل على مرافق متعددة لتخزين الأعلاف والمواد الغذائية.

وقد اطلعت الوزيرة خلال الزيارة للمجمع على الصوامع التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 225 ألف طن من القمح والشعير وكذلك الثلاجات والمبردات وطاقتها التخزينية 7500 طن وكذلك المستودعات ويحتوي المجمع أيضا على مطحنة.

وشملت الجولة ايضا مركز الاعلاف التابع للوزارة في مجمع الجويدة

وأكدت م. علي خلال لقائها بمدير عام شركة الصوامع المهندس عماد الطراونة اهمية الدور الذي تقوم به الشركة في إدامة المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير الذي تستورده الوزارة ودورها في تعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي الغذائي.

وأضافت ان زيارتها لمجمع الجويدة تأتي للاطلاع على الصوامع والاجراءات المطبقة في تخزين القمح والشعير الذي تستورده الوزارة وكذلك الاطلاع على الاستطاعة التخزينية للمستودعات في المجمع ومدى امكانيةاستفادة المؤسسة الاستهلاكية المدنية من المبردات والمستودعات لغايات تعزيز مخزونها من المواد الغذائية الاساسية اضافة الى المرافق المتاحة للتخزين من قبل شركات القطاع الخاص.

وقدم مدير عام شركة الصوامع المهندس عماد الطراونة عرضا عن الصوامع والمجمع ومرافقه ودوره في تعزيز الامن الغذائي الى جانب المجمعات الأخرى في المحافظات .

وبين أن من خطط الشركة العمل على رفع الطاقة التفريغية وذلك بتركيب جكات تفريغ عدد 2 إضافة الى الجكات الموجودة أصلا بما يتلاءم مع السعة التخزينية بعد عمليات التوسعة التي يتم العمل على أساسها حاليا .

ورافق الوزيرة في الجولة مدير عام الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة ومدير المخزون في الوزارة المهندس عاطف العلاونة .

و شركة الصوامع هي شركة حكومية وتمتلك صوامع ايضاً في رصيفة واربد والعقبة