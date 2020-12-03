وزيرة الصناعة التجارة تبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون الاقتصادي

عمان- الغد- بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع السفير العراقي في عمان السيد حيدر العذاري آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية منها والعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم التأكيد خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي على أهمية مواصلة العمل لتنفيذ الأطر الاقتصادية التي وردت في البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله و الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي في عمان آب الماضي والتي تشكل دعائم أساسية لبناء شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدان الشقيقة الثلاث.

كما تم التطرق الى أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة لما يعول عليها من أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وكذلك تحفيز الاستثمارات الأردنية والعراقية والعديد من الأهداف الاستراتيجية الأخرى.

وتناول اللقاء ضرورة إزالة المعيقات التي تواجه الحركة التجارية البينية وزيادة قائمة السلع الأردنية المعفاة والمصدرة للسوق العراقي بهدف التبادل التجاري وتنشيط حركة النقل البري.