وزيرة الصناعة تؤكد ضرورة استقرار أسعار السلع في شهر رمضان

عمان – أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ضرورة المحافظة على استقرار أسعار السلع الغذائية خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك وعدم المغالاة فيها.

وطلبت من القطاعين التجاري والصناعي خلال لقاءات مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ضمت رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وصناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وكبار تجار المواد التموينية، اهمية توفير كميات كافية من السلع الغذائية قبل وخلال شهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة.

وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم السبت، جرى خلال اللقاءات، التي حضرها الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، بحث الوسائل المتاحة لتخفيض أسعار الزيوت النباتية وعدم عكس الارتفاع العالمي بالكامل على الأسعار بالسوق المحلية.

وتم الاتفاق أن تبحث كل من غرفتي تجارة وصناعة الاردن مع القطاعات التجارية والصناعية تخفيض أسعار الزيوت النباتية وتقديم الاقتراحات للوزارة بهذا الخصوص.

واشارت المهندسة علي، إلى أن عمليات الرقابة على الأسواق مستمرة لرصد الأسعار للوقوف على أي متغيرات تطرأ على الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حال تبين مغالاة في الأسعار وارتفاعات غير مبررة ستقوم الوزارة بتحديد سقوف سعرية.

وأكدت وزيرة الصناعة استقرار أسعار غالبية السلع في أسواق المؤسستين الاستهلاكية المدنية، والعسكرية بما فيها الزيوت النباتية.

-(بترا)