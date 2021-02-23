وزيرة الصناعة تبحث في بغداد تعزيز التعاون الاقتصادي ومتابعة إقامة المدينة الاقتصادية

بغداد– أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة وبما يترجم رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين.

وقد جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجرتها م. علي مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز في بغداد اليوم الثلاثاء بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة والامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ورئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير والوفد الحكومي المرافق للوزيرة وذلك في اطار برنامج زيارة الوفد الأردني التي بدأها الى العاصمة العراقية بغداد مساء أمس الاثنين ويضم وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبى ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي وعدد من مسؤولي الوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص .

وتأتي زيارة الوفد بهدف استكمال المباحثات الثنائية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الوزاري إلى بغداد مؤخرا لبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي وزيارة وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز للأردن والوفد المرافق للأردن الأسبوع الماضي.

كما تأتي الزيارة لاطلاع القطاع الخاص على الفرص المتاحة للتكامل الصناعي بين البلدين في قطاعات مثل الصناعة الدوائية والادوية البيطرية.

ويضم الوفد الصناعي أيضا عدد من ممثلي الشركات الصناعية الدوائية بالإضافة الى ممثل جمعية رجال الاعمال السيد عبد الرحمن ابو طير.

وقالت م. علي اننا نسعى الى تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تعظيم امكانات البلدين وبما يتيح الفرص التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص الأردني والعراقي.

وأكدت الوزيرة عمق ومتانة العلاقات بين الأردن والعراق والتي ترسخت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين.

وقال وزير الصناعة العراقي أن العراق مهتم بتطوير التعاون الاقتصادي مع الاردن في كافة المجالات والعمل على تحقيق التكامل في مجالات الصناعة خاصة الدوائية منها.

وتابع الوزيران الإجراءات المتعلقة بإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.

كما عقد في مقر وزارة الصناعة والمعادن العراقية اجتماع موسع ضم م. علي ووزير الصناعة والمعادن العراقي والسفير الاردني لدى العراق والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ومسؤولين من وزارتي الصناعة في كلا البلدين ووفد القطاع الخاص الذي يضم ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وحضره من الجانب العراقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي وممثلي شركات صناعية.

وأشار الوزيران الى أن الأردن والعراق توصلا مؤخرا الى العديد من التفاهمات التي من شأنها زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها ما يتطلب مواصلة العمل لأجل تنشيط التجارة البينية وتحفيز قيام الاستثمارات في كلا البلدين.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص المتاحة في مجالات التجارة والتكامل الصناعي والاستثماري.

ودعا الوزيران القطاع الخاص في كلا البلدين لاستثمار الفرص المتاحة والنتائج الإيجابية على صعيد تحفيز التعاون الاقتصادي بينهما والجهود المبذولة لإزالة اي معيقات والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين القطاع الصناعي الأردني والعراقي.

من جانبه قال د. العقلة أن هنالك توجيهات مستمرة من جلالة الملك لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها وبما يدعم ويساند العراق الشقيق.

كما أشار إلى تكثيف المباحثات واللقاءات بين الجانبين على الصعيد الحكومي والقطاع الخاص لإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي ومعالجة الصعوبات التي تحول دون ذلك.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ان الأردن والعراق يمتلكان مقومات تحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات ما يتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة اللقاءات على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص للارتقاء بمجالات التعاون.

وقال الجغبير أن الأردن يرتبط بشراكة اقتصادية منذ سنوات طويلة مع العراق ونأمل أن يتم معالجة الصعوبات التي تحد من التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ما يشجع أيضا على إقامة الاستثمارات.

واقترح إقامة توأمه بين غرفة صناعة الاردن واتحاد الصناعات العراقي.

وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقي الدكتور أحمد الصادق انه سيتم وبالتنسيق مع غرفة صناعة الاردن مأسسة آليات التعاون بين القطاع الصناعي في الاردن والعراق وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة مرحبا بمقترح الجغبير.

وعرض ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين مقترحاتهم ورؤيتهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة في مجالي التجار والاستثمار والصعوبات التي تواجههم.

وقد زارت الوزيرة م. علي والوفد المرافق هيئة البحث والتطوير الصناعي وعدد من الشركات الصناعية في العراق.

ويرتبط الأردن والعراق بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والتعليم والتجارة وغيرها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 448.3 مليون دينار خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من العام الماضي.

ويعقد مساء اليوم لقاء موسعا مع عدد من الوزراء العراقيين بحضور وزيرا الأشغال والصناعة والتجارة والتموين والوفد الأردني المرافق.

ويوم غد يواصل الوفد الأردني لقاءاته وزياراته لعدد من المنشآت الاقتصادية العراقية.