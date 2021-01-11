وزيرة الصناعة تبحث مع وزير الخارجية للتعاون الدولي الإيطالي تعزيز التعاون الاقتصادي

عمان– الغد- بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع وزير الخارجية

والتعاون الدولي الإيطالي السيد لويجي دي مايو الذي يزور الأردن حاليا آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بخاصة التجارية والاستثمارية منها .

كما بحث الجانبان ضرورة وضع آليات تستهدف زيادة حجم التجارة البينية و تحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة وكذلك إمكانية التعاون في مجال صناديق الاستثمار الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية ويأتي ذلك في اطار الاهتمام بتعزيز دور هذين القطاعين في الأمن الغذائي.

وبحث الوزيران خلال اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والسفير الإيطالي في عمان فابيو كاسيس والدكتور بشار الزعبي مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ” جدكو” والوفد المرافق للوزير الإيطالي امكانية تنظيم ملتقى أعمال مشترك خلال النصف الأول من العام الحالي بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي في ضوء التطورات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا في كلا البلدين.

وأشارت م. علي الى عمق و متانة العلاقات بين الأردن وإيطاليا والتي تؤسس لفرص مهمة لا بد من استثمارها لأجل زيادة حجم التعاون الاقتصادي .

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للحكومة الإيطالية على برامج الدعم الفني المقدمة للوزارة لغايات انشاء مرصد صناعي و برنامج تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والصناعات الزراعية وزيادة قدرتها على التصدير .

من جانبه أكد الوزير الإيطالي اهتمام بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن ومواصلة التعاون الفني في اطار البرامج التي تطرحها الحكومة الإيطالية.