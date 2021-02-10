وزيرة الصناعة تتفق مع وزير الاقتصاد الاماراتي على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة عن بعد

عمان- الغد- بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع مع وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري اليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية بخاصة التجارية والاستثمارية منها .

وتطرق الوزيران الى اهمية البناء على الاسس المتينة للعلاقات الاقتصادية الثنائية ووضع آليات للتعاون بين البلدين تواكب المستجدات والظروف التي يشهدها العالم والمنطقة جراء جائحة كورونا.

وقد اتفق الوزيران خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي ومساعده للشؤون الفنية/ مدير السياسات التجارية زاهر القطارنة على عقد اجتماع اللجنة الاردنية الاماراتية المشتركة افتراضيا ” عن بعد” للتباحث في تعزيز التبادل التجاري سعيا لزيادة التجارة البينية بالإضافة إلى مجالات التعاون في مجال التكامل الزراعي مع صناعة المنتجات الغذائية لغرض تعزيز المخزون الغذائي وبحث الاستفادة من التجربة الاماراتية في تنظيم التجارة الالكترونية ورقمنة الاقتصاد اضافة الى تزويد مجلس المسثتمرين الاماراتيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة .

وأكدت م. علي عمق العلاقات الأردنية الإماراتية المشتركة والتي تعتبر نموذجا اصيلاً ومثالا يحتذى به والتي ترسخت بفضل توجيهات ورؤى قيادتي البلدين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظهما الله.