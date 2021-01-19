وزيرة الصناعة تحث أصحاب المولات والمراكز التجارية على الالتزام بمتطلبات الصحة الوقائية

عمان- الغد- التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عددا من أصحاب المولات والمراكز التجارية الكبرى للتأكيد على أهمية الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من فايروس كورونا .

وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الى خطة الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة والتي تتطلب تعاونا من قبل كافة الأطراف لضمان السلامة والصحة الوقائية وبما يمكن الحكومة من الاستمرار بالخطة .

وشددت على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد المقررة وعدم الاكتظاظ داخل المولات والمراكز التجارية وغيرها من المنشآت ما يعزز إجراءات السلامة العامة والصحة الوقائية .

وأكدت أهمية تعزيز المنشآت والمراكز التجارية لجهودها بتوعية المواطنين بالالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية .

وأوضحت ان الوزارة بدأت بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن والغرفة التجارية بتنفيذ حملات توعية وارشاد للمنشآت في مختلف المحافظات.

وقالت ان الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 مستمرة بحملات الرقابة المكثفة لضمان السلامة والصحة الوقائية .

وشكرت الوزيرة المنشآت الملتزمة بتطبيق أوامر الدفاع والتقيد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية داعية المنشآت الأخرى للالتزام بدرجة مماثلة .

وتحدث الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي عن الشراكة الفاعلة مع القطاع التجاري والتي كانت الأساس بتجاوز العديد من الصعوبات التي نتجت عن جائحة كورونا منذ شهر اذار من العام الماضي وحتى الآن .

وأشار الى وجود أدلة أرشادية للعمل داخل المنشآت تم وضعها بالتنسيق مع القطاع التجاري والقطاعات الأخرى .

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن المولات والمراكز التجارية حريصة على الالتزام بأوامر الدفاع ومتطلبات السلامة والصحة الوقائية داعيا للتركيز على حملات التوعية والإرشاد للمواطنين بهذا الشأن .

وقدم اصحاب المولات والمراكز التجارية عددا من المقترحات لرفع مستوى الالتزام في المنشآت وسيتم دراستها من قبل الوزارة.