وزيرة الصناعة تلتقي بمصنعي الكمامات وتشكيل لجنة لدراسة مطالبهم

عمان– الغد- التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي برئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وممثلي مصانع الكمامات حيث تم الاستماع الى الصعوبات التي تواجههم وبعض الأمور المطلبية.

وأشادت الوزيرة بالدور الذي تقوم به مصانع الكمامات ومستلزمات السلامة والصحة الوقائية وتجاوبها مع أزمة كورونا من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي وقدرتها على التصدير للأسواق الأخرى.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعضوية غرفة صناعة الاردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس لدراسة مطالب مصانع الكمامات ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة الصعوبات وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي والاسواق التصديرية.

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