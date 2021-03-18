وزيرة الصناعة توجه شركة الترقيم لتوسيع قاعدة الشركات التي تخدمها

عمان -الغد- اطلعت وزيره الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، خلال زيارتها لشركة هيئة الترقيم الأردنية GS1 Jordan بحضور رئيس هيئة المديرين عبد الحكيم ظاظا والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عدي غنيم والقائم بإعمال المدير التنفيذي للشركة السيد محمد زوانه، على عمل الشركة والخدمات التي تقدمها في مجال الترميز (الباركود) وآليات العمل خلال فترة جائحة كوفيد – 19 وخاصة للقطاعات المخدومة بما فيها الصناعية والتجارية وقطاع الرعاية الصحية.

وثمنت الوزيرة الدور الذي تقوم به شركة هيئة الترقيم الأردنية GS1 Jordan في توفير متطلبات الترميز لأغراض تصدير المنتجات الأردنية بالإضافة الى الاسواق المحلية.

ووجهت م. علي الشركة لتوسيع قاعدة الشركات التي تخدمها من خلال توفير خدمات تلبي حاجات الشركات في الاردن وحسب المتطلبات العالمية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في ظل التحول الرقمي الحديث.

واكدت أهمية دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والشركات المصدرة بما يلبي حاجة الـتـجـارة الالكترونية والاسواق الافتراضية.

وتعمل شركة هيئة الترقيم GS1 Jordan منذ بداية تأسيسها عام 2003 تحت مظلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) كشركة غير ربحية وتعتبر الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة نظام المعايير العالمي GS1 Standards للتعريف والترميز والاتصال، وهي إحدى أعضاء المنظمة العالمية GS1 Global الى جانب 114 عضو موزعين حول العالم.