وزيرة الصناعة توكد أهمية الخدمات التي يقدمها مركز تصميم الألبسة

عمان- الغد- أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أهمية الخدمات وبرامج التدريب التي يقدمها مركز تصميم الألبسة التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ولما يخدم القطاع الصناعي ويؤهل المنخرطين بالتدريب في سوق العمل.

وبينت اهمية أن يعمل المركز على تقديم خدمات متنوعة في مجال التصميم للمصانع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لخدمات التدريب التي يقدمها المركز.

جاء ذلك خلال زيارة م. علي للمركز ولقائها بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية عبدالفتاح الكايد برئيس هيئة المديرين أسعد القواسمي ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن والمهندس ايهاب القادري نائب رئيس هيئة المديرين ممثل قطاع صناعة الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز دينا سعيسعة.

واطلعت الوزيرة على النشاطات والخدمات التي يقدمها المركز، وتمت مناقشة البرامج الحالية والخطط المستقبلية.

وأشادت بجهود المركز والعاملين فيه والخدمات التي يقدمها في مجال تصميم الألبسة.

وقال الكايد أن المركز يقدم خدمات متميزة ويساهم في توفير مجالات التصميم والتدريب والتأهيل للراغبين بدخول هذا المجال مشيرا الى استعداد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ” جدكو” لتقديم الدعم الممكن للمركز لتمكينه من تطوير أعماله.

من جانبه قال القواسمي أن هنالك رؤية وخطة يعمل المركز على تنفيذها وتحتاج الى الدعم والتمويل المناسب.

وتم التطرق إلى أهمية التشبيك ما بين مصممي الأزياء ومصانع الألبسة المحلية، وخلق تصاميم جديدة مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتراعي اتجاهات الموضة الحديثة.